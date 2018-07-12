Началась подготовка к экранизации истории спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде

Киностудия Pure Flix Entertainment намерена снять фильм о спасении детской футбольной команды, которая попала в ловушку в затопленной пещере в Таиланде.

Генеральный директор и соучредитель Pure Flix Майкл Скотт побывал на месте спасательной операции, пообщался с дайверами, которые участвовали в спасении мальчиков, и родственниками детей. Погибший во время операции водолаз был другом его жены.

«Отвага и героизм, которые я наблюдал, невероятно вдохновляют», — сказал Скотт в интервью The Hollywood Reporter

По его словам, дайверы рассказали «невероятные истории» о том, с чем им пришлось столкнуться при спасении ребят.