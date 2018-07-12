Началась подготовка к экранизации истории спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде

Киностудия Pure Flix Entertainment намерена снять фильм о спасении детской футбольной команды, которая попала в ловушку в затопленной пещере в Таиланде.
Генеральный директор и соучредитель Pure Flix Майкл Скотт побывал на месте спасательной операции, пообщался с дайверами, которые участвовали в спасении мальчиков, и родственниками детей. Погибший во время операции водолаз был другом его жены.
По его словам, дайверы рассказали «невероятные истории» о том, с чем им пришлось столкнуться при спасении ребят.В ближайшее время Скотт намерен собрать команду сценаристов. Бюджет ленты может составить от $30 до $60 млн.
12 подростков и их тренер по футболу пропали в пещерном комплексе Тхам Луанг 23 июня. Из-за дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они оказались отрезаны от выхода. 2 июля пропавших обнаружили дайверы. 8 июля началась сложнейшая спасательная операция, которая успешно завершилась 10 июля.