В МЧС выявлена нехватка кадров, обмундирования и техники

Внутренняя проверка МСЧ, поведенная по поручению нового главы ведомства Евгения Зничева, выявила значительный некомплект личного состава и существенную нехватку материально-технических средств.



Эти проблемы возникли в период, когда МЧС возглавлял Владимир Пучков, а бюджет ведомства последовательно сокращался, пишет РБК, ссылаясь на доклад начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко.

В пожарной охране текущий некомплект личного состава составляет 23,1 тыс. человек, некомплект дежурных караулов — 10,8 тыс.

«В министерстве существует ложное мнение о довольно благополучной ситуации с укомплектованностью дежурных караулов — около 90%. Штатная численность караулов не соответствует установленным требованиям. Например, численность боевого расчета на пожарном автомобиле составляет два-три человека вместо шести», — заявил Яцуценко.Дефицит кадров возник в результате оптимизации персонала, проходившей в 2014–2018 годах. Ее следствием стали сокращение числа плановых проверок и падение качества тушения пожаров и проведения спасательных мероприятий, заявил Яцуценко. С 2016 года МЧС не проверяло организации, выполняющие работы в области пожарной безопасности. Из-за системных ошибок и нарушений увеличилось количество пожаров, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и торговых центрах.Проверка также показала, что с 2014 года в МЧС были приняты управленческие решения, приведшие к «уничтожению системы материально-технического обеспечения». В материалах доклада говорится, что все специалисты в области тылового технического обеспечения были сокращены и уволены. Оснащение спасателей и пожарных также находится в плачевном состоянии. «Обеспечение службы тыла и вооружения в 2018 году составляет: продовольствием — 88%, вещами — 21%, горюче-смазочными материалами — 36%, средствами на содержание техники — 20%», — отмечено в докладе. Что касается технического оснащения противопожарной службы, то налицо низкий процент укомплектованности пожарной техникой, оборудованием, имуществом и инструментом. Уровень вещевого обеспечения противопожарной охраны понизился до 46% от максимальной потребности, а обеспечения горюче-смазочными материалами — до 34%. Согласно новым нормам снабжения боевую одежду пожарным выдают один раз в четыре года.