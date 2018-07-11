«Четыре тридцатки»

Это необходимо, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае «кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта», ​рассказала журналистам заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер. По ее словам, эти силы могут быть стянуты из всех стран альянса в случае возникновения кризисных ситуаций для поддержки размещенных в Прибалтике и Польше натовских сил, передает РБК.

«Идея инициативы в том, чтобы каждый член НАТО сконцентрировался на необходимости быть готовым и иметь возможность быстро переместить свои войска», — объяснила Гетемюллер. По ее словам, инициатива не подразумевает формирование новых сил, эти войска уже есть у стран — членов НАТО. Инициатива также не подразумевает перемещение этих частей в прибалтийские страны и Польшу — они не будут находиться там на постоянной основе.Также НАТО согласовало структуру двух новых командных центров — по Атлантике и по логистике в Европе, о создании которых министры обороны стран-членов договорились на февральской встрече в Брюсселе.Командование по Атлантике займется защитой морских путей между Северной Америкой и Европой. Второе командование будет работать над обеспечением и совершенствованием быстрой переброски сил и средств альянса на территории Европы, разработкой для этой цели нормативно-правовой базы, а также улучшением инфраструктуры. ВВС НАТО увеличат свою мобильность: самолеты альянса получат от Европейской организации по безопасности воздушной навигации собственный позывной, а также приоритет при управлении воздушным движением в Европе в мирное и кризисное время.К 2020 году европейские страны и Канада собираются увеличить расходы на оборону на $266 млрд.