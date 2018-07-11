НАТО: действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности

Действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности, говорится в заявлении участников саммита НАТО, проходящего в Брюсселе.

«Агрессивные действия России, в том числе угроза использования силы для достижения политических целей, бросают вызов альянсу и подрывают евроатлантическую безопасность, а также международный порядок, основанный на нормах и правилах», — цитирует «Интерфакс» документ.

В нем отмечается, что ситуация с евроатлантической безопасностью стала «менее стабильной и предсказуемой» из-за действий России.

В заявлении говорится о незаконности аннексии Крыма и продолжающейся дестабилизации на востоке Украины, о «провокационных военных действиях, в том числе у границ стран-членов НАТО: размещение современных ракет двойного назначения в Калининграде, неоднократное нарушение воздушного пространства государств НАТО, продолжающееся военное присутствие в Крыму и серьезная модернизация российских войск».

Между тем альянс считает важным налаживание партнерских отношений с Россией.