В Минфине не увидели необходимости новых полномочий для ФНС

Федеральной налоговой службе не требуется новых специальных силовых полномочий для повышения собираемости налогов, в том числе налога на доходы физических лиц, считаеют в Министерстве финансов.
«Каких-то особых специальных силовых полномочий ФНС, с нашей точки зрения, не требуется. Только в рамках дорожной карты по улучшению собираемости доходов за последние несколько лет было принято порядка десятка законов на эту тему», — сказал журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин, передает ТАСС.Ранее появилась информация о том, что ФНС просит у Минфина право запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне рамок налоговых проверок для «совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности». Сейчас в ФНС могут получать информацию по счетам лишь в рамках проверок.