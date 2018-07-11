В Саратове высказывание депутата о пенсионной реформе проверяют на экстремизм

В Саратове полиция проверяет на экстремизм выступление депутата регионального парламента от КПРФ Николая Бондаренко о повышении пенсионного возраста.

«Позавчера ко мне приходила группа из пяти полицейских с видеокамерой. Они сказали, что идет проверка на наличие экстремистских высказываний в моих словах, сказанных недавно на заседании комитета облдумы, где обсуждался федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста. Я дал объяснение. Мне задавались, в том числе вопросы, фиксировал ли я как-либо свое выступление и намерен ли его в дальнейшем распространять», — рассказал 33-летний парламентарий местному порталу «Общественное мнение».

Издание отмечает, что Бондаренко эмоционально высказался на ту же тему и на сегодняшнем заседании областной думы, по итогам которой большинство депутатов поддержали повышение пенсионного возраста. «Этот закон не дает право людям работать, он дает обязанность работать. До самой могилы. Нам говорят, что у нас денег нет в стране, но это же ложь! У нас огромные деньги вложены в американскую экономику. Половина денег от добычи нефти достается олигархам. Триллионы рублей нужны на выполнение пакета Яровой <…> Ряд регионов в Российской Федерации отказались принимать этот антинародный закон, вспомнили, что они защищают избирателей. Как вы будете избирателям в глаза смотреть? Я прошу и требую, чтобы депутаты задумались о будущем нашего народа. Обращаюсь к либеральному правительству Дмитрия Медведева, вы жулики, вас надо привлекать к ответственности по закону Российской Федерации. Мы требуем проведения референдума по этому вопросу», — заявил Бондаренко.Спикер областной думы, член фракции «Единая Россия» Иван Кузьмин после слов коммуниста предупредил его, что в зале ведутся аудио- и видеозапись, так что высказывания депутата будут анализироваться «компетентными органами».