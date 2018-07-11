Налоговики просят постоянный доступ к данным о счетах физлиц

Федеральная налоговая служба хочет получить право запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне рамок налоговых проверок. Соответствующую просьбу ведомство направило в Минфин.Налоговики хотят получать информацию о счетах физических лиц вне рамок проверок для «совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности», пишет «КоммерсантЪ». Эксперты, опрошенные изданием, уверены, что изменения дадут налоговикам возможность контролировать все средства, поступающие на счета граждан, и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.
Сейчас в ФНС могут получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок. Камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации и для подтверждения заявленных в декларации сведений. Выездные же проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко, только по решению руководителя ИФНС.