В больнице Солсбери пришел в сознание пострадавший от «Новичка»

Подвергшийся воздействию отравляющего вещества «Новичок» Чарли Роули пришел в сознание.В госпитале сообщили, что он находится в критическом, но стабильном состоянии.
Накануне в больнице скончалась Дон Стерджесс, которая также пострадала от яда.
30 июня в городе Эймсбери 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали в критическом состоянии. Изначально считалось, что они пострадали от употребления наркотиков, но лабораторные исследования показали, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.