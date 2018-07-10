Бывший глава администрации президента РФ Владимира Путина Александр Волошин тайно инвестировал в американскую энергетическую компанию, которую похвалил Дональд Трамп за создание рабочих мест для американцев.
Как пишет The Guardian, Волошин имеет долю в хьюстонской компании American Ethane, недавно подписавшей многомиллиардное экспортное соглашение с Китаем, о чем он умалчивал.
Главные бенефициары поддержанной Трампом сделки живут и работают в Москве и одним из них является Волошин. Издание отмечает, что, несмотря на то, что Волошин променял государственное управление на бизнес, он остается влиятельной фигурой в российской политике. В число его западных контактов входят банкиры, ученые, журналисты и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который консультирует Белый дом Трампа по России.
Первоначальная доля Волошина была скромной: он вложил 1,25 млн долларов. Взамен он получил 2,5% акций новой компании и место в совете директоров в качестве независимого директора. Теперь его доля потенциально может составлять десятки миллионов долларов.Волошин привлек к этим инвестициям и Романа Абрамовича, но через несколько недель Путин присоединил Крым и планы объявить об участии Абрамовича были отложены. Позже Абрамович отказался от своей доли в American Ethane из-за санкций.