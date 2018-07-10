В Петербурге выпускников гимназии лишили стипендий из-за задержаний на митинге

Двух учеников Второй Санкт-Петербургской гимназии лишили стипендии за участие в митингах, на которых их задержала полиция.

Тимофей Макаренко претендовал на награду за успехи в изучении обществознания, а его одноклассник Валентин Хорошенин имел право получить четыре стипендии: по истории, географии, английскому и французскому языку. Оба выпускника уверены, что стипендии им не вручили из-за участия в политических акциях. Это ученикам подтвердили некоторые преподаватели, пишет ZakS.Ru.

Валентин Хорошенин рассказал, что в школе узнали о его политических взглядах после того, как 19 января его задержали за то, что он расклеивал листовки в поддержку объявленной Алексеем Навальным «Забастовку избирателей». После этого подростка поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Тимофей Макаренко был задержан 5 мая во время акции «Он нам не царь». Информацию об этом также передали в школу, как полагает выпускник, его лишили стипендии именно из-за этого.

«Я стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и по этому предмету у меня твердая пятерка. Тем не менее, стипендию мне не дали. Хотя вручали даже тем, кто вообще на регион не прошел. Когда объявили о выдаче стипендий, я был практически уверен, что окажусь среди счастливчиков. Особенно учитывая то, что я показал лучший результат в Гимназии и занял 6 место в городе. Когда начали награждать ребят, которые сильно уступили мне по баллам, а до меня очередь так и не доходила, в моей голове начала формироваться конспирологическая теория, что это может быть как-то связано с моим активизмом», — сказал он.

В приемной директора гимназии ZakS.Ru рассказали, что решение о награждении принимается не одним человеком, а коллегиальным решением. В гимназии предполагают, что сложившаяся ситуация не касается политики, а может быть связана именно с задержаниями подростков.