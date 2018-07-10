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61 регион подготовил положительный отзыв на проект повышения пенсионного возраста

10.07.2018

Власти 61 региона России направили в Госдуму положительные отзывы об инициативе правительства повысить пенсионный возраст.

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что отрицательный отзыв на реформу направил парламент Якутии.

Правительство предлагает поднять в России пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Соцопросы показывают, что подавляющее большинство граждан выступают против этого. Для изменения ситуации власти запустили масштабную PR-кампанию.

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