61 регион подготовил положительный отзыв на проект повышения пенсионного возраста

Власти 61 региона России направили в Госдуму положительные отзывы об инициативе правительства повысить пенсионный возраст.«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что отрицательный отзыв на реформу направил парламент Якутии.
Правительство предлагает поднять в России пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Соцопросы показывают, что подавляющее большинство граждан выступают против этого. Для изменения ситуации власти запустили масштабную PR-кампанию.