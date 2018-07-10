Таинланд: все 12 юных футболиста и их тренер спасены

Месоположение детей в пещере было обнаружено в понедельник, 2 июля. Однако, спасатели столкнулись с тем, что в результате муссонных дождей, проходы внутри пещеры оказались под водой. Попытки пробурить ходы сверху не увенчались успехом. Тогда спасатели натянули веревки по всему почти двухкилометровому пути из пещеры (1,7 км ), привязали баллоны с кислородом — в ходе такой операции погиб 38-летний бывший офицер ВМФ Таинланда Саман Кунан ( он задохнулся под водой) . Кроме того, из пещеры постоянно откачивалась вода. Для каждого из детей была подготовлена специальная маска и прочее оборудование для подводного плавания, каждого сопровождали два спасателя —подводника. Детей осмотрел специальный врач с опытом подводных работ — он собственно и дал добро на операцию. За ходом спасения в буквальном смысле слова следил весь мир. Элон Маск предложил использовать его мини-подлодку, но власти на этот риск не пошли. И вот сегодня операция благополучно завершилась : все дети живы.

Президент ФИФА еще несколько дней назад пообещал всех юных футболистов привезти на финал ЧМ—2018 в Москву,сообщает английская Guardian. Так что , не исключено, в воскресенье мы увидим их в Москве.