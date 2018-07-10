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Аэропорт Владивостока опроверг информацию о прилете борта Ким Чен Ына

10.07.2018

Представитель аэропорта Владивостока назвал ложной информацию о прилете накануне личного борта лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает «Интерфакс», в воздушной гавани заявили, что 9 июля принимали только пассажирское северокорейское судно компании Air Koryo. Этот рейс выполняется еженедельно в Пхеньян.

Об обнаружении личного самолет Ким Чен Ына во Владивостоке 9 июля сообщило агентство Yonhap. По его данным борт находился в городе 3 часа. Предполагалось, что самолет использовали чиновники, которые готовят визит лидера КНДР на Восточный экономический форум.

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