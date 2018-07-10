Племянница Скрипаля получает от Первого канала более 100 тысяч рублей в месяц

Племянница отравленного в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль уже несколько месяцев трудоустроена в компании, которая производит передачи для Первого канала. Ее оклад составляет 115 тысяч рублей, хотя реальной работы она не выполняет.

Как следует из документов, которые Виктория Скрипаль продемонстрировала Русской службе «Би-би-си», еще в апреле она заключила эксклюзивный контракт с Первым каналом. Ее зачислили экономистом в компанию «Директ» с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей. Никаких реальных обязанностей в компании она не выполняет, а таким образом просто получает деньги за участие в эфирах канала.

Собеседник радиостанции, близкий к племяннице Скрипаля, рассказал, что сначала за участие в шоу Первого канала она получила единоразовую выплату в 1 млн руб.

ООО «Директ» — продюсерская компания, которая занимается производством ток-шоу для Первого канала. Главный ее продукт — шоу «Пусть говорят».

Племянница Сергея Скрипаля впервые появилась в эфире «Пусть говорят» 4 апреля. В справке для посольства Великобритании указана дата трудоустройства в «Директ» — 2 апреля, то есть через четыре недели после отравления в Солсбери. После этого она неоднократно становилась героем программы. Скрипаль рассказывала, что хочет полететь в Великобританию, помочь своей двоюродной сестре Юлии вернуться в Россию.