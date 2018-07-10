2018 год стал рекордным по площадям лесных пожаров в России за несколько лет

Площадь действующих лесных пожаров на территории России в первом полугодии 2018 года составила почти 1,7 млн га. Масштабнее всего горит Якутия — на регион приходится 1 млн га площади пожаров. Также несколько сотен тысяч га горят в Красноярском крае и Иркутской области.

По данным Рослесхоза ущерб от лесных пожаров составил более 5 млрд руб. Всего с начала года пройденная огнем площадь превысила 10 млн га, пишет «КоммерсантЪ». По словам экологов, этот год стал четвертым «катастрофически пожарным» за последние 15 лет.

Глава Рослесхоза Иван Валентик отмечает, что в 2018 году природные возгорания «хуже обнаруживают и хуже тушат». В этом году было увеличено федеральное финансирование Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам на тушение и предупреждение лесных пожаров.