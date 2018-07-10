Пенсионная реформа угрожает власти на региональных выборах

В администрации президента беспокоятся по поводу результатов сентябрьских выборов губернаторов и законодательных собраний из-за планирующегося повышения пенсионного возраста.

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на трех человек, близких к администрации.

«Сказаться может скорее совокупность факторов — дорожает бензин, хотят увеличить НДС и ввести налог на самозанятых. Если, например, в августе, в разгар уборочной, случится скачок цен на топливо, то история будет совсем неприятная», — говорит один из собеседников издания. Регионы должны вырабатывать свои программы и все разъяснять — например, о гарантиях приема на работу и запрете на увольнение людей старше 60 лет, поясняет он.

По результатам губернаторов реформа ударит меньше, чем по результатам «Единой России» на парламентских выборах, отмечает другой собеседник. Он напоминает, что врио магаданского губернатора Сергей Носов выступил против реформы, но «вряд ли кто-то еще так скажет».

Пенсионная реформа может повлиять на результаты выборов, потому что рост спонтанного недовольства даже при отсутствии яркой кампании может повышать результаты оппозиции, считает политолог Александр Кынев.

9 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в 22 регионах, в 16 регионах выберут законодательные собрания, в 12 региональных столицах – городские думы и в четырех — мэров. Самые интенсивные кампании пройдут в Хакасии и Якутии: там изберут одновременно руководителей республик, парламенты, гордумы и мэров столиц.