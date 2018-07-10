Ксения Ларина — Лии Ахеджаковой

Про Ахеджакову можно говорить и восклицать бесконечно, я обожаю ее как артистку, как человека, как девчонку)

Я Ахеджакову помню ещё «мальчиком» - как она в пионерском галстуке, в широких штанах и нелепых ботинках боролась за справедливость в спектакле «Будьте готовы ваше высочество» в ТЮЗе, и звали её «Тараска Бобунов»))

Я убеждена, что гражданское бесстрашие художника неотделимо от его творческой смелости , и тому примеров в истории немало.

Художник, который трусоват по жизни и склонен к конформизму, к малодушию, - и в творчестве осторожен, несвободен, и рано или поздно это станет заметно ( да и сейчас заметно).

Лия - отважный человек и отважный героический артист, она не боится бросаться в самые рискованные творческие авантюры, не боится рисковать, не боится нового художественного языка, не боится чужого бесстрашия, оно,наоборот, ее заводит, вдохновляет.

Как она сыграла у Кирилла в фильме «Изображая жертву» - эту безымянную жертву эпохи, гейшу-аниматоршу в японском ресторане. Как она сыграла героическую Дульсинею в антиутопии Могучего «Circo Ambulante» в Театре Наций. Как она сыграла главу местного Мемориала в фильме Лозницы «Кроткая». Как она играла с Гвоздицким «Крик» («Подсолнухи») Уильямса ( на фото ).

Как она работает в маленькой роли у Дмитрия Крымова в «Сне в летнюю ночь».

Лия в свои цццц выглядит прекрасно, даже изящнее и женственней, чем в юности. С годами в ней появился какой-то изысканный таинственный шарм, она не просто умная женщина, она остроумная , иногда даже убийственно остроумная - что уж совсем редкость) и не назовёшь ее клоунессой, хотя так и тянет к этой аналогии. В ней нет и никогда не было ущербности маленького человека, жалостливости, обиженности. Лия никогда не была Башмачкиным, в ней сильна гордость прáва , гордость убежденности.

И вот и не помню я ее другой. Думаю, и она себя другой не помнит.

Конечно, она могла выбрать совсем другой путь . Вернее, традиционный, холуйски-актерский - без ненужных проблем. Работала бы себе в том, что дают, играла бы комических старух в Елках-123 или в бездарных ремейках культовых советских комедий. Славила бы Путина и не задавала бы лишних вопросов. Пишу это и смеюсь )

Лия, к черту всех мудаков, они даже смеха вашего не заслуживают)