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#Мир

Журналисты Reuters осуждены в Мьянме

09.07.2018

Им грозит 14 лет тюрьмы за расследование об убийстве рохинджа

Суд Мьянмы признал двух журналистов информационного агенства Reuters в нарушении  "официального указа о секретности" — так называется этот закон , принятый еще в колониальную эпоху, когда Мьянма была Бирмой.  Wa Lone, 32  лет  и Kyaw Soe Oo, 28-ми, грозит до 14 лет тюрьмы. Журналисты были задержаны в прошлом году: они проводили журналистское расследование убийства десяти мальчиков и взрослых мужчин  мусульман —рохинджа, которых насильственно вытесняют из почти поголовно буддисткой Мьянмы ( кто такие рохинджа и почему их убивают — NT подробно писал  здесь  и почему их судьбой  озаботился Рамзан Кадыров  здесь) .

Президент и главный редактор Reuters Стефен Адлер в официальном заявлении подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против журналистов, не имеют под собой никаких оснований : " Они занимались своей работой и должны быть немедленно освобождены",—  сообщает Reuters . Свое возмущение вердиктом суда Мьянмы выразили представители правительств и правозащитных групп целого ряда стран мира. 


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