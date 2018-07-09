Журналисты Reuters осуждены в Мьянме

Суд Мьянмы признал двух журналистов информационного агенства Reuters в нарушении "официального указа о секретности" — так называется этот закон , принятый еще в колониальную эпоху, когда Мьянма была Бирмой. Wa Lone, 32 лет и Kyaw Soe Oo, 28-ми, грозит до 14 лет тюрьмы. Журналисты были задержаны в прошлом году: они проводили журналистское расследование убийства десяти мальчиков и взрослых мужчин мусульман —рохинджа, которых насильственно вытесняют из почти поголовно буддисткой Мьянмы ( кто такие рохинджа и почему их убивают — NT подробно писал здесь и почему их судьбой озаботился Рамзан Кадыров здесь) .

Президент и главный редактор Reuters Стефен Адлер в официальном заявлении подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против журналистов, не имеют под собой никаких оснований : " Они занимались своей работой и должны быть немедленно освобождены",— сообщает Reuters . Свое возмущение вердиктом суда Мьянмы выразили представители правительств и правозащитных групп целого ряда стран мира.