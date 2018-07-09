Кабинет Мэй посыпался

Джонсон стал уже вторым членом кабинета, который в последние 24 часа подал в отставку в результате разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросам выхода Великобритании из ЕС — первым в отставку подал Дэвид Дейвис, который как раз и отвечал в правительстве за вопросы Брекзита (Brexit — слово образовано от Britain и exit).Однако отставка Джонсона имеет особое значение: он был лицом кампании 2016 года, активным пропагандистом выхода Великобритании из Европейского Союза, что и увенчалось успехом в результате референдума, на котором большая часть граждан Великобритании поддержали ее разрыв с Большой Европой. Уход Джонсона свидетельствует о том, что кабинет Мэй расколот, простых решений, которые позволили бы снизить издержки от Брекзита нет, и политики, которые рассчитывают на дальнейшее политическое будущее, предпочитают сейчас покинуть правительство, дабы не оказаться в роли козлов отпущения.