Кабинет Мэй посыпался

Однако отставка Джонсона имеет особое значение: он был лицом кампании 2016 года, активным пропагандистом выхода Великобритании из Европейского Союза, что и увенчалось успехом в результате референдума, на котором большая часть граждан Великобритании поддержали ее разрыв с Большой Европой. Уход Джонсона свидетельствует о том, что кабинет Мэй расколот, простых решений, которые позволили бы снизить издержки от Брекзита нет, и политики, которые рассчитывают на дальнейшее политическое будущее, предпочитают сейчас покинуть правительство, дабы не оказаться в роли козлов отпущения.