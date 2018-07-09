Из затопленной пещеры в Таиланде спасены восемь подростков

9 июля в Таиланде спасатели смогли вывести из затопленной пещеры четверых членов детской футбольной команды, накануне также были освобождены четыре мальчика.

Как пишет The Guardian, спасенные подростки доставлены в больницу. По данным телеканала CNN, на сегодня спасательная операция приостановлена.

12 подростков и их тренер по футболу пропали в пещерном комплексе Тхам Луанг 23 июня. Из-за дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они оказались отрезаны от выхода. 2 июля пропавших обнаружили дайверы. 8 июля началась сложнейшая спасательная операция. Часть пути к выходу длиной примерно в 4 км проходит под водой.