Помощника тренера футбольной сборной Хорватии отстранили за высказывания после матча с Россией

Федерация футбола Хорватии сообщила, что Огнен Вукоевич освобожден от обязанностей помощника тренера сборной национальной команды, он больше не входит в делегацию на чемпионате мира по футболу.

Вукоевич и футболист хорватской команды Домагой Вида приносят извинения за свои заявления, которые никоим образом не предполагали наличия политического подтекста, сообщили в Федерации футбола Хорватии.

После победы над сборной России в матче чемпионата мира по футболу Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, где футболист кричит «Слава Украине», а помощник тренера говорит, что победа посвящается Украине. Ролик вызвал общественный резонанс в российских СМИ и соцсетях.