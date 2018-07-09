Аналитики JP Morgan рассказали, в какой валюте хранить деньги

Аналитики JP Morgan считают, что в случае рецессии в США или даже всем мире, необходимо хранить капиталы в швейцарских франках, сингапурских и американских долларах и японских иенах.

По мнению специалистов, японская иена — самая дешевая валюта, которая поможет минимизировать риски во время кризиса. Американская валюта выигрывает, так как является общемировой, пишет Bloomberg.

В своем отчете аналитики заявили, что разговоры о рецессии на данный момент «преждевременны», но «разумно» рассматривать планы на случай непредвиденных обстоятельств на фоне вероятности дальнейшей эскалации торговых войн.