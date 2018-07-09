В Москве задержали участников пикета в поддержку Оюба Титиева

На Манежной площади в Москве задержали председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова и председателя Комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганнушкину. Они вышли с одиночными пикетами в поддержку арестованного главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Как пишет «Новая газета», Ганнушкина и Орлов держали в руках плакаты «Свободу Оюбу Титиеву!». Полиция задержала их и увела в ОВД «Китай-город», где на них собираются составить протокол за нарушение установленного порядка проведения акции.

Как уточняют в «Мемориале» , пикет, сопровождавшийся раздачей листовок на четырех языках, продлился меньше десяти минут.

Титиева задержали в январе, обвинив в хранении наркотиков. Сам он вину отрицает, заявляя, что марихуану ему подбросили полицейские. Сегодня Шалинский городской суд Чечни продлил арест правозащитника до 22 декабря.