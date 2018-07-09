Дерипаска отсудил по 500 тысяч рублей у Вашукевич и Кириллова

Усть-Лабинский районный суд удовлетворил гражданский иск Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), они должны выплатить бизнесмену по 500 тысяч рублей.

«Суд признал незаконными распространяемые ответчиками сведения и взыскал с каждого из них в качестве компенсации морального вреда по 500 тыс. руб.», — сказал «Интерфаксу» адвокат истца Алексей Мельников.

Решение суда пока не вступило в законную силу. У сторон есть 30 суток для его обжалования.

Сами Вашукевич и Кириллов с конца февраля находятся в тюрьме в Таиланде по обвинению в незаконной организации секс-тренингов.



8 февраля в сети появился материал ФБК, в котором на основании фотографий Вашукевич в сети Instagram и ее книге говорилось о том, что на яхте Олега Дерипаски отдыхал вице-премьер Сергей Приходько и те обсуждали вопросы, касающиеся бизнеса и международной повестки. 28 февраля Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову. Он обвинили их в том, что они без его согласия распространяли в соцсетях информацию о его частной жизни. Дерипаска потребовал компенсацию — по 1 млн руб. от каждого.