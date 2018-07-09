Реанимационные отделения московских больниц открыли для посетителей

Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии московских больниц теперь можно круглосуточно, сообщили в департаменте здравоохранения города.
Пилотный проект, в ходе которого отрабатывалась оптимальная модель взаимодействия между медиками и близкими пациентов, был реализован на базе ряда многопрофильных больниц еще в 2017 году.
Для входа в реанимационные отделения посетителям необходимо будет переодеться в специальную стерильную одежду, также существует ограничение на количество посетителей — не более двух человек одновременно.