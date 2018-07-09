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Мосгорсуд отменил решение об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом

09.07.2018

Московский городской суд отменил решение Басманного суда, который ранее ограничил в сроках ознакомления с уголовным делом режиссера Кирилла Серебренникова и бывшего руководителя департамента Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум, обвиняемых в хищении бюджетных средств.

«Мосгорсуд отменил решение Басманного суда на ограничение сроков ознакомления с делом для Кирилла Серебренникова и направил вопрос на новое рассмотрение в Басманный суд», — написала из зала суда в Twitter корреспондент «Эха Москвы» Ольга Кузнецова.

Ранее Басманный суд ограничил Серебренникова в сроках ознакомления с 250 томами дела до 19 июля. Он и другие фигуранты обвиняются в хищении денег, выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». 

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