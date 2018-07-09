Россия и США уже обсуждают совместное заявление президентов после предстоящих переговоров

Москва передала Вашингтону проект двухстраничного совместного заявления президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которое они могут сделать после саммита 16 июля.
Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, речь идет о двухстраничном документе, в котором говорится о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами двух стран, развитии экономических связей и продвижении контактов между людьми. Сотрудничество между Россией и США в заявлении названо одним из факторов региональной и мировой стабильности.В госструктурах США уточнили, что Вашингтон готов взять за основу российский проект совместного заявления, но американской стороне важно, чтобы либо в декларации, либо в отдельном документе, либо даже на уровне устного заявления была отражена озабоченность Белого дома по поводу «вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года» и прозвучали гарантии, что «впредь такого не повторится».
По данным издания Politico, в состав американской делегации войдут советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, руководитель его аппарата Фред Флейтц, глава аппарата Белого дома Джон Келли, директор по связям с общественностью Билл Шайн, пресс-секретарь Сара Сандерс, политический советник Стивен Миллер, помощник по соцсетям Дэн Скавино, первая леди Мелания Трамп и ее сотрудники Линдси Рейнольдс и Стефани Гришем.