Россия и США уже обсуждают совместное заявление президентов после предстоящих переговоров

Москва передала Вашингтону проект двухстраничного совместного заявления президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которое они могут сделать после саммита 16 июля.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, речь идет о двухстраничном документе, в котором говорится о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами двух стран, развитии экономических связей и продвижении контактов между людьми. Сотрудничество между Россией и США в заявлении названо одним из факторов региональной и мировой стабильности.