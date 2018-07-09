В Великобритании скончалась пострадавшая от «Новичка»

В больнице Великобритании скончалась Дон Стерджесс, которая 30 июня пострадала от вещества класса «Новичок».

Как сообщает телеканал Sky News, полиция начала расследование об убийстве. Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что «потрясена и шокирована» смертью Стерджесс.

В полиции подтвердили информацию о смерти Стерджесс, отметив, что у нее остались трое детей. Второй пострадавший — 45-летний мужчина, который также подвергся воздействию нервно-политического вещества, находится в критическом состоянии в больнице.

30 июня в городе Эймсбери 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали в критическом состоянии. Изначально считалось, что они пострадали от употребления наркотиков, но лабораторные исследования показали, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.