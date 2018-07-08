Первых двух мальчиков вывели из затопленной пещеры в Таиланде

Двое детей, попавших более двух недель назад в ловушку в затопленной пещере в Таиланде, смогли выбраться с помощью спасателей. Операция по спасению продолжается, в пещере остаются еще 10 членов детской футбольной команды и тренер.

Как пишет The Independent, двое спасенных мальчиков находятся в полевом госпитале возле пещеры.

23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг пропала группа подростков и их тренер по футболу. Из-за дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они оказались отрезаны от выхода. 2 июля пропавших обнаружили дайверы. Сегодня, 8 июля началась сложнейшая спасательная операция. Часть пути к выходу длиной примерно в 4 км проходит под водой. Для спасения детей разделили на несколько групп. Специалисты предполагают, что операция продлится несколько дней.