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Задержали еще одного пожарного по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

07.07.2018

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника службы пожаротушения первого отряда Кемеровской области Андрея Бурсина. Он первым прибыл к месту пожара.

«По версии следствия, Бурсин, действуя в нарушение требований ФЗ «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в помещении ТРЦ «Зимняя Вишня», а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара. В результате чего при пожаре в здании торгового центра погибли люди, в том числе дети», — говорится в сообщении СК.

Бурсина задержали и предъявили обвинение в халатности.

Сам Бурсин ранее рассказывал, что пожарные приехали спустя 4 минуты после поступления сигнала о возгорании. Но администрация торгового центра не предоставила им данные о том, где находятся люди, а противопожарные системы не работали, и все эвакуационные выходы были закрыты.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» ранее был задержан командир другого пожарного звена Сергей Генин. Его также обвинили в халатности.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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