Задержали еще одного пожарного по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника службы пожаротушения первого отряда Кемеровской области Андрея Бурсина. Он первым прибыл к месту пожара.

«По версии следствия, Бурсин, действуя в нарушение требований ФЗ «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в помещении ТРЦ «Зимняя Вишня», а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара. В результате чего при пожаре в здании торгового центра погибли люди, в том числе дети», — говорится в сообщении СК.