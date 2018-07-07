В Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана

Бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова задержали 7 июля после проведения в его доме обыска.Как сообщают со ссылкой на источники ТАСС и «Интерфакс», Ибрагимова подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.
Ибрагимов покинул пост министра в апреле 2018 года. В начале 2018 года в Дагастане силовики провели масштабную антикоррупционную операцию. В результате задержали ряд высокопоставленных чиновников, в том числе, врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, и экс-министр образования.