Украинская актриса опубликовала письмо от Олега Сенцова

Украинская актриса Римма Зюбина опубликовала в Facebook письмо Олега Сенцова, написанное им 3 июля.

«Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть», — написал режиссер, объявивший голодовку в российской колонии.Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии, 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он требует освободить украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. ФСИН и Уполномоченный по правам человека в России заявляли о его удовлетворительном состоянии, но Уполномоченный по правам человека Верховной Рады так и не смогла посетить его — на территорию колонии ее не пустили.