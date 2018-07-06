Олег Навальный: время подводить итоги

Ну, чего, дорогие вы мои? Прошла неделя с моего освобождения, а значит время подводить итоги.

Сразу отвечу на самый часто задаваемый вопрос в моей квартире: треклятые усы я не сбрил, т.к. сделал неаккуратное пророчество и заключил еще более неаккуратное пари в отношении национальной сборной по футболу и, судя по великолепному судейству, всесторонне соотносимому с принципами фэйрплэя, а также благодаря АКИНФЕЕВМОЛОДЦУ носить мне их придется до победы России в финале ЧМ2018. Можете считать, что усы надежды, о которых так много сказано, расположены непосредственно на моем недружелюбном лице.

Я ничего не сделал из того, что хотел сделать в первую очередь, зато переделал кучу вещей, которых не было в хотлисте – видимо сказывается склонность к дезорганизации.

Был немного шокирован тем что люди с фотоаппаратами ходили по тюремной парковке за мной как дети за Бонифацием.

Впечатления от долгожданного воссоединения с семьей, от сжигания робы в чистом поле, от того что наконец то вокруг тебя не сотрудники и серость стен, а люди и красочный мир – описать невозможно, можно только пережить.

Я обнялся с огромным количеством людей, продолжаю это делать до сих пор и прошу кого-нибудь остановить меня, когда это станет странным – сам то я остановиться не могу. С выпиванием «за встречу!» та же самая история.

У вас тут немало изменений: такси стало дешевле, а интернет быстрее и везде, метро стало больше, а вагоны новее (ну скажем так: частично вагоны стали новее), оплаты мгновенней, а макдачка доступнее, сообщения в мессенджерах более голосовыми, да еще и эти видеосообщения в кружочке (как олдскульник я, конечно, сразу придумал как эти сообщения в кружечке отправлять в квадратике. Шах и мат, современные технологии). Москва стала европейскее и, надеюсь, этот налет не улетучится с последним гостем ЧМ, прошедшим паспортный контроль в сторону вылета. Сенцов стал на 15 килограммов легче, но это не повлияло на его решимость, очень надеюсь, что повлияет на чью то еще.



Прошла всего неделя, а впечатление такое, что я сидел примерно в прошлой жизни, в новой надо многому подучиться, чем я и занимаюсь.

Еще раз спасибо всем кто поддерживал пока сидел и поздравил когда вышел, вы клевые.