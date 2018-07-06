Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

В Белореченском районе Краснодарского края при столкновении двух автомобилей погибли девять человек. Авария произошла в районе Рязанского сельского поселения.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по предварительным данным, на 22 километре автодороги Мирный-Бжедуховская-Беляевский водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора Универсал». В результате ДТП погибли 9 человек, в том числе ребенок. Еще одна девушка с травмами госпитализирована.