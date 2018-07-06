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Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

06.07.2018

В Белореченском районе Краснодарского края при столкновении двух автомобилей погибли девять человек. Авария произошла в районе Рязанского сельского поселения.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по предварительным данным, на 22 километре автодороги Мирный-Бжедуховская-Беляевский водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора Универсал». В результате ДТП погибли 9 человек, в том числе ребенок. Еще одна девушка с травмами госпитализирована.

Один из автомобилей выехал на встречную полосу на повороте, уточнил порталу Юга.ру информированный источник. 


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