«Нафтогаз» через суд намерен изменить тариф на транзит и получить от «Газпрома» $11,58 млрд

Компания «Нафтогаз Украины» подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ПАО «Газпром».

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд, не считая процентов, говорится в сообщении компании.

«В своем решении от 28 февраля Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа. В марте «Нафтогаз» направил «Газпрому» запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры согласно контракту. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню. «Газпром» занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив «Нафтогаз» обратиться в арбитраж, — пояснили в украинской компании.