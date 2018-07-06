Николай Усков оспаривает свое увольнение с поста главного редактора Forbes в суде

Уволенный с поста главного редактора российской версии журнала Forbes Николай Усков подал в Пресненский суд Москвы иск о восстановлении на работе.

«Сегодня я направил в Пресненский районный суд Москвы иск о моем восстановлении на работе. В числе требований, заявленных в иске: признание незаконными дисциплинарных взысканий, которым я был подвергнут, восстановление на работе в прежней должности главного редактора журнала Forbes, требование о выплате мне жалования за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда», — сообщил Усков «Интерфаксу».

Иск подан к АО «АС РУС МЕДИА», которое издает журнал Forbes и входит в издательский дом ACMG.

Об увольнении Усова стало известно 9 июня. Причиной стали «неудовлетворенность качеством» работы и нарушения трудового контракта, заявил издатель. Представитель медиагруппы ACMG пояснил, что в рамках контракта, Усков не имел права участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов», но это положение нарушал неоднократно.



Сам Николай Усков заявил, что увольнение связано с его позицией, которая не допускает вмешательства собственника в редакционную политику. Формальным поводом для увольнения стало участие Ускова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в рамках программы «Особое мнение».

«Открытые медиа» также сообщали, что группа ACMG уволила ассистента главного редактора Forbes Викторию Иванову и менеджера проектов Елизавету Зинину, которые отказались подтвердить, что Усков нерегулярно появлялся на рабочем месте. Обе девушки вели его расписание.