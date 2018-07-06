В Кремле обещали рассмотреть просьбу о признании статуса бойцов ЧВК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае поступления в Кремль обращения о необходимости определении правового статуса бойцов частных военных компаний, оно будет рассмотрено.
«Безусловно, если такое обращение по официальным каналам поступит, оно будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то основополагающих подходов», — сказал Песков журналистам, передает «Интерфакс».Так он прокомментировал сообщение телеканала «Дождь», который рассказал о письме, генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, главы международной общественной организации «Честь и Родина» Владимира Петрова и председателя комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгения Шабаева, в котором они требуют определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ЧВК.