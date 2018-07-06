В Кремле обещали рассмотреть просьбу о признании статуса бойцов ЧВК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае поступления в Кремль обращения о необходимости определении правового статуса бойцов частных военных компаний, оно будет рассмотрено.

«Безусловно, если такое обращение по официальным каналам поступит, оно будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то основополагающих подходов», — сказал Песков журналистам, передает «Интерфакс».