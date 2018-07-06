На социальные нацпроекты за 6 лет планируют потратить 6,6 трлн рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами назвала ожидаемый объем финансирования по ключевым национальным проектам в социальной сфере.

Как передает «Интерфакс», на нацпроект по здравоохранению планируется выделить чуть более 1,5 трлн руб., сказала Голикова. Она отдельно остановилась на тарифах оказания онкологической помощи: в рамках нацпроекта они будут увеличены втрое (по данным секретариата вице-премьера, с 320 тыс. рублей до 956 тыс. рублей), на это будут направлены средства из федерального бюджета в бюджет ОМС.

Нацпроект по демографии предварительно оценивается в 3,8 трлн руб. В нацпроект входят меры по стимулированию рождаемости, развитию дошкольного образования и создание мест в ясельных группах, создание условий для выхода на работу молодых мам. Как ожидается, это направление будут курировать Минтруд совместно с Минпросвещения.

Национальный проект по образованию оценивается в 800 млрд руб. на шесть лет. Деньги будут направляться на строительство и реконструкцию школ, развитие колледжей, техникумов и вузов, закупку нового оборудования.

Около 540 млрд руб. за шесть лет планируется направить на национальный проект по науке.

Таким образом, в общей сложности на социальные проекты соцблок правительства рассчитывает направить около 6,64 трлн руб. за ближайшие шесть лет, в основном эти средства предоставит федеральный бюджет.