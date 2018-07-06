Российский офицер рассказал о службе «на территории смежной страны, на которой нас как бы не было»

Офицер российской армии Олег Леонтьев, который обвиняется в превышении должностных полномочий, в суде сообщил, что участвовал «в мероприятии на территории смежной страны», где официально военных РФ не было.
Как сообщает фонд «Право матери», Леонтьев в последнем слове вины своей не признал и попросил суд вынести решение, при котором он мог бы продолжить службу в Сирии.
Леонтьева обвиняют в том, что он отдал приказ солдату-срочнику перегнать танк по обледенелому колейному мосту. У солдата тогда не было достаточно навыков для этого, а танк был неисправен. В результате молодой человек погиб.