США и Китай начали торговую войну

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира официально началась в пятницу утром, когда администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

«Пошлины, которые вступили, несомненно, вызовут быстрое возмездие со стороны Пекина», — пишет The New York Times.