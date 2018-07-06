Финансовых гарантий не хватит для выплат всем клиентам «Натали Турс»

Компания «Натали Турс» продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму $15 млн, гарантий в 150,5 млн рублей не хватит для выплат всем клиентам.

«Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн рублей и фонд персональной ответственности в размере 6 млн рублей на всех туристов, получится по 15,6 тыс. на человека. То есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, чтобы туристы могли получить компенсации из финансовых гарантий, туроператор должен объявить об остановке деятельности. Но компания хочет продолжать работу и будет пытаться возместить туристам затраты не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым они смогут отдохнуть в следующем году.

По данным РСТ, юридическая сила, а также реальность выполнения гарантийных обязательств ничем не подкреплена.

30 июня «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.