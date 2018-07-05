Google объяснил выдачу поисковиками документов пользователей

В компании Google заявили, что Сервис Google Документы является высоко защищенным инструментом и работает корректно. Индексацию документов пользователей поисковыми системами в компании объяснили тем, что они могут индексировать и показывать в выдаче только публичные документы. Также документы могут появиться в выдаче, если кто-то опубликовал ссылку на документ, доступный для просмотра «всем в интернете», говорится в сообщении Google, которое цитирует РБК
.
В Google подчеркнули, что пользователи имеют возможность установить настройки доступа ко всем файлам в Google Docs.
В ночь на 5 июля пользователи обнаружили, что «Яндекс»
стал индексировать и выдавать ссылки на документы в Google Docs. В ряде
документов обнаружились пароли и другая конфиденциальная информация. В компании
«Яндекс» заявили, что поиск индексирует лишь те страницы, которые не защищены
логином и паролем.