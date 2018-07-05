ЕС продлил санкции в отношении РФ

5 июля Европейский совет продлил секторальные экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Решение было принято единогласно.

«Меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения. Они были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине и усиленные в сентябре 2014 года», — говорится в сообщении Совета.

Продление санкций связано с невыполнением подписанных 19 марта 2015 года минских соглашений, пояснили в ЕС.