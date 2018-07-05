Верховный суд Чечни отказался перенести рассмотрение дела Титиева в другой регион

Верховный суд Чечни отказался перенести рассмотрение уголовного дела главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева в Москву.
«В изменении территориальной подсудности — переносе рассмотрения дела в другой регион – отказано. Дело подсудно Шалинскому городскому суду», — цитируется решение суда в telegram-канале «Мемориала».
Оюба Титиева задержали в январе и арестовали за хранение наркотиков — полицейские заявили, что нашли запрещенные вещества в его машине. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили.