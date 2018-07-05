Верховный суд Чечни отказался перенести рассмотрение дела Титиева в другой регион

Верховный суд Чечни отказался перенести рассмотрение уголовного дела главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева в Москву.

«В изменении территориальной подсудности — переносе рассмотрения дела в другой регион – отказано. Дело подсудно Шалинскому городскому суду», — цитируется решение суда в telegram-канале «Мемориала».

Суд также продлил срок ареста Титиева до 25 июля. Защита в суде говорили, что заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который называл Титева наркоманом, могут повлиять на решение судьи, так как Кадыров является не только формальным лидером республики, но авторитетом, чья позиция многими жителями воспринимается как руководство к действию.Оюба Титиева задержали в январе и арестовали за хранение наркотиков — полицейские заявили, что нашли запрещенные вещества в его машине. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили.