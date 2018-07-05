Британия может ввести санкции в отношении России

Новый инцидент с отравлением в Великобритании двух человек может привести к новым мерам Лондона в отношении Москвы, заявил глава МВД страны Саджид Джавид.

По его словам, в настоящее время основной гипотезой расследования инцидента в Эймсбери остается связь этого отравления с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. В то же время он отметил, что не хотел бы «забегать вперед с выводами».



«Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это, то мы, конечно, рассмотрим действия, которые можем предпринять», — цитирует министра РБК. Джавид добавил, что если причастность России к новому отравлению будет доказана, посол может быть вызван для разговора.



Джавид не исключил, что новые меры могут быть приняты в координации с союзниками Великобритании.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии. 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Они пострадали от отравляющего вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.