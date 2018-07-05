В МИД РФ назвал новое отравление «Новичком» «грязной политической игрой»

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в связи с новым инцидентом, связанным с отравлением людей веществом «Новичок», призвала власти Британии не идти на поводу грязной политической игры.

«Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры, которые затеяли определенные силы в Лондоне, и начать, наконец-то, взаимодействие с правоохранительными органами РФ в расследовании (инцидентов), учитывая, что речь идет, в том числе, о российских гражданах», - цитирует Захарову «Интерфакс».

По ее словам, российские правоохранительные органы к такой работе готовы, а МИД «регулярно, по несколько раз в месяц» информирует об этом британскую сторону.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии. 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Они пострадали от отравляющего вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.