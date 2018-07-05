Close

В МИД РФ назвал новое отравление «Новичком» «грязной политической игрой»

05.07.2018

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в связи с новым инцидентом, связанным с отравлением людей веществом «Новичок», призвала власти Британии не идти на поводу грязной политической игры.

«Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры, которые затеяли определенные силы в Лондоне, и начать, наконец-то, взаимодействие с правоохранительными органами РФ в расследовании (инцидентов), учитывая, что речь идет, в том числе, о российских гражданах», - цитирует Захарову «Интерфакс».

По ее словам, российские правоохранительные органы к такой работе готовы, а МИД «регулярно, по несколько раз в месяц» информирует об этом британскую сторону.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии. 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Они пострадали от отравляющего вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид призвал Москву объяснить происходящее. По его словам, Лондон не будет мириться с тем, что граждане Британии становятся жертвами химических атак. 

30 июня в городе Эймсбери Чарли Роули Дону Стерджес госпитализировали в критическом состоянии. Изначально считалось, что они пострадали от употребления наркотиков, но лабораторные исследования показали, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что не считает второе отравление «Новичком» покушением. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.