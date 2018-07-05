«Дождь» узнал о новой российской ЧВК в Сирии

В боевых действиях в Сирии с весны 2018 года участвует новая частная военная компания «Патриот», предположительно связанная с министерством обороны.

О существовании «Патриота» телеканалу «Дождь» рассказали собеседник на рынке охранных услуг, офицер Минобороны и представители ветеранских организаций. ЧВК также в обращении к властям генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, главы международной общественной организации «Честь и Родина» Владимира Петрова и председателя комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгения Шабаева.

В письме они требуют определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ЧВК, его планируется в ближайшее время направить в Генпрокуратуру, Верховный суд и президенту.

Собеседники в ветеранских структурах связывают новую ЧВК с министерством обороны. «Патриот» формируется, в том числе из кадровых российских военнослужащих. Это и действующие специалисты Главного разведуправления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций.