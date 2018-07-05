Киев готов рассмотреть передачу еще 13 россиян для обмена с Москвой

Украина готова рассмотреть вариант передачи России еще 13 ее граждан, помимо ранее 23 озвученных, для освобождения своих заключенных. Об этом заявила журналистам первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.
Как передает 112.ua, в новом списке Геращенко назвала фамилию Кирилла Вышинского, руководителя «РИА Новости Украина», ранее задержанного в Киеве.
По ее словам, Украина готова рассмотреть возможность передачи этих людей России в обмен на находящихся в российских тюрьмах украинцев. Геращенко добавила, что сегодня письмом проинформирует Россию о готовности Украины к такому обмену.Ранее Геращенко назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных.