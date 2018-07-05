Европарламент отказался принимать законопроект об авторском праве для онлайн-платформ

Члены Европейского парламента не приняли проект директивы, обязывающей онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав пользователями и платить издателям новостного контента за ссылки на него.
Как сообщает «Интерфакс», против проекта документ проголосовали 318 членов Европарламента, за него высказались 278 депутатов.В случае одобрения директивы такие онлайн-платформы, как Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию, которая публикуется пользователями, на возможное нарушение авторских прав. А агрегаторы новостей должны были бы платить за копирование журналистского текста. Накануне в знак протеста Википедия закрыла доступ к итальянской и испанской версии онлайн-энциклопедии.