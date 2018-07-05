«Новичок» стал причиной нового отравления в Британии

В полиции Великобритании сообщили, что мужчина и женщина госпитализированные ранее в критическом состоянии, пострадали от вещества класса «Новичок», которым ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.
30 июня в городе Эймсбери 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали в критическом состоянии. Изначально считалось, что они пострадали от употребления наркотиков, но лабораторные исследования показали, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».В заявлении полиции уточняется, что оба пострадавших являются гражданами Великобритании. Специалисты пока не могут сказать, было ли отравляющее вещество из той же партии, которой отравили Скрипалей.
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес в эфире Sky News заявил, что не считает второе отравление «Новичком» покушением.