«Новичок» стал причиной нового отравления в Британии

В полиции Великобритании сообщили, что мужчина и женщина госпитализированные ранее в критическом состоянии, пострадали от вещества класса «Новичок», которым ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

30 июня в городе Эймсбери 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали в критическом состоянии. Изначально считалось, что они пострадали от употребления наркотиков, но лабораторные исследования показали, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».