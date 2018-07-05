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«Новичок» стал причиной нового отравления в Британии

05.07.2018

В полиции Великобритании сообщили, что мужчина и женщина госпитализированные ранее в критическом состоянии, пострадали от вещества класса «Новичок», которым ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

30 июня в городе Эймсбери 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали в критическом состоянии. Изначально считалось, что они пострадали от употребления наркотиков, но лабораторные исследования показали, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В заявлении полиции уточняется, что оба пострадавших являются гражданами Великобритании. Специалисты пока не могут сказать, было ли отравляющее вещество из той же партии, которой отравили Скрипалей. 

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес в эфире Sky News заявил, что не считает второе отравление «Новичком» покушением. 

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